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"Милуоки Бакс" - победитель НБА!

21.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Баскетбольный клуб "Милуоки Бакс" впервые за 50 лет стал победителем Национальной баскетбольной ассоциации, одержав победу и в шестом матче финальной серии над "Финикс Санс". 105:98. Цифры противостояния - 4:2 в пользу триумфаторов. В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо, у которого 50 очков и 13 подборов. Кроме того, именно Адетокунбо признан MVP финала плей-офф завершившегося сезона. Отметим, что "Финикс" по ходу финальной серии вел 2:0, однако затем потерпел четыре поражения кряду.


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Баскетбольный клуб "Милуоки Бакс" впервые за 50 лет стал победителем Национальной баскетбольной ассоциации, одержав победу и в шестом матче финальной серии над...
 
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