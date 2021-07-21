Белорусские баскетболисты победили словаков в розыгрыше Кубка вызова

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) одержали вторую победу подряд на групповом этапе розыгрыша Кубка вызова в венгерском Шопроне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура предварительной группы Е белорусы обыграли сверстников из Словакии с результатом 71:64 (19:12, 14:22, 16:16, 22:14). Самым результативным в составе победителей стал Даниил Борисевич, набравший 13 очков. Вчера подопечные Георгия Кондрусевича уверенно обыграли баскетболистов Косово - 101:60, а словаки уступили венграм со счетом 74:79. В своем заключительном поединке 22 июля белорусы встретятся с венгерскими баскетболистами.

В квартете D выступают сборные Швейцарии, Люксембурга, Северной Македонии и Румынии. После финиша первого этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

На прошлой неделе прошел аналогичный женский турнир. В турецком городе Конья белорусская "молодежка" под руководством Надежды Каменец выступила неудачно. Только в последнем матче группы С белоруски обыграли команду Португалии (63:54), а до этого потерпели поражения от сборных Польши (53:71), России (60:88), Турции (59:83) и Франции (50:70). В итоге белорусская команда финишировала пятой, опередив только португалок.-0-