Белорусские клубы проведут матчи квалификации Лиги конференций

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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы проведут сегодня первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ встретятся в Батуми с местным "Динамо". В 3-м раунде победитель этой пары сыграет с лучшей командой пары "Петроклуб" (Молдова) - "Сивасспор" (Турция).

Обладатели бронзы футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" в столице Дании сыграют с "Копенгагеном". В случае успеха по сумме двух встреч подопечные Юрия Пунтуса будут соперничать с победителем матчей "Локомотив" (Болгария) - "Словацко" (Чехия).

Брестское "Динамо" в Пльзени встретится с чешской "Викторией". Победитель сыграет в 3-м раунде с лучшей командой пары "Жальгирис" (Каунас, Литва) - ТНС (Уэльс).

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" в венгерском Мишкольце поспорит с люксембургским клубом "Фола". В случае успеха команда Романа Григорчука встретится с победителем пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Борац" (Босния и Герцеговина). Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в квалификации Лиги чемпионов, где дважды с одинаковым счетом 0:1 уступил болгарскому "Лудогорцу" из Разграда.

Ответные встречи пройдут 29 июля.-0-