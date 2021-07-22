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Александра Саснович проиграла на турнире в Гдыне

22.07.2021 14:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (87-й номер мирового рейтинга) не вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира категории WTA-250 в польской Гдыне с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска уступила украинке Катерине Козловой (141) - 6:2, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В четвертьфинале Катерина Козлова встретится с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу (81) и полькой Катажиной Кавой (143). В первом раунде Александра Саснович победила польскую теннисистку Веронику Базак (1199) - 3:6, 6:1, 6:2.

В четвертьфинале парного разряда белорусский дуэт Александра Саснович / Ольга Говорцова встретится с тандемом из Грузии Екатерина Горгодзе / Оксана Калашникова. В первом круге белоруски одолели немецко-словацкую пару Тамара Корпач / Тереза Михаликова - 6:3, 5:7, 10:8.

Белоруска Лидия Морозова и Анна Данилина из Казахстана обыграли польско-российский тандем Вероника Базак / Варвара Флинк - 6:1, 2:6, 10:7. В четвертьфинале Лидия Морозова и Анна Данилина будут соперничать с румынкой Ириной Барэ и представительницей США Варварой Лепченко.

Турнир в Гдыне финиширует 25 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска уступила украинке Катерине Козловой (141) - 6:2, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
 
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