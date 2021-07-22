ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские баскетболисты проиграли венграм в розыгрыше Кубка вызова

22.07.2021 23:07 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20)  поражением завершили  групповой этап розыгрыша Кубка вызова в венгерском Шопроне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче группового этапа подопечные Георгия Кондрусевича уступили команде Венгрии со счетом 71:93 (14:21, 24:20, 14:17, 19:35). Самым результативным в составе белорусов стал Даниил Борисевич, набравший 15 очков.

До этого в предварительной группе Е белорусские баскетболисты победили сверстников из Косово - 101:60 и Словакии - 71:64.

Итоговое положение: Венгрия - 6 очков, Беларусь - 5, Словакия - 4, Косово - 3.

Положение в квартете D: Швейцария - 5, Северная Македония - 5, Люксембург - 5,  Румыния - 3.

Таким образом, 24 июля в полуфинале белорусы встретятся со швейцарцами, а венгры сыграют с северомакедонской командой. Победители полуфинальных встреч 25 июля поспорят за первое место, проигравшие сыграют в матче за третью итоговую позицию.

На прошлой неделе прошел аналогичный женский турнир. В турецком городе Конья белорусская "молодежка" под руководством Надежды Каменец выступила неудачно. Только в последнем матче группы С белоруски обыграли команду Португалии (63:54), а до этого потерпели поражения от сборных Польши (53:71), России (60:88), Турции (59:83) и Франции (50:70). В итоге белорусская команда финишировала пятой, опередив только португалок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заключительном матче группового этапа подопечные Георгия Кондрусевича уступили команде Венгрии со счетом 71:93 (14:21, 24:20, 14:17, 19:35). Самым результативным в составе...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Говорцова и Саснович завершили выступления на теннисном турнире в Гдыне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by