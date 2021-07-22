Белорусские баскетболисты проиграли венграм в розыгрыше Кубка вызова

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) поражением завершили групповой этап розыгрыша Кубка вызова в венгерском Шопроне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче группового этапа подопечные Георгия Кондрусевича уступили команде Венгрии со счетом 71:93 (14:21, 24:20, 14:17, 19:35). Самым результативным в составе белорусов стал Даниил Борисевич, набравший 15 очков.

До этого в предварительной группе Е белорусские баскетболисты победили сверстников из Косово - 101:60 и Словакии - 71:64.

Итоговое положение: Венгрия - 6 очков, Беларусь - 5, Словакия - 4, Косово - 3.

Положение в квартете D: Швейцария - 5, Северная Македония - 5, Люксембург - 5, Румыния - 3.

Таким образом, 24 июля в полуфинале белорусы встретятся со швейцарцами, а венгры сыграют с северомакедонской командой. Победители полуфинальных встреч 25 июля поспорят за первое место, проигравшие сыграют в матче за третью итоговую позицию.

На прошлой неделе прошел аналогичный женский турнир. В турецком городе Конья белорусская "молодежка" под руководством Надежды Каменец выступила неудачно. Только в последнем матче группы С белоруски обыграли команду Португалии (63:54), а до этого потерпели поражения от сборных Польши (53:71), России (60:88), Турции (59:83) и Франции (50:70). В итоге белорусская команда финишировала пятой, опередив только португалок.-0-