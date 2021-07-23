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Григорчук покидает "Шахтер" после поражения в Лиге конференций

23.07.2021 07:55 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов солигорского "Шахтера" Роман Григорчук покидает свой пост, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение было принято совместно руководством клуба и украинским специалистом после поражения от люксембургского клуба "Фола" (1:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Вместе с Романом Григорчуком команду покидают и его ассистенты. Имя нового наставника чемпионов Беларуси будет объявлено в ближайшее время.

Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начал в квалификации Лиги чемпионов, дважды проиграв болгарскому "Лудогорцу" из Разграда с одинаковым результатом 0:1. Ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций солигорские футболисты проведут 29 июля в Люксембурге.

В чемпионате Беларуси "Шахтер" идет первым, набрав 40 очков в 14 матчах. Вторым идет борисовский БАТЭ, у которого 39 баллов после 16 проведенных встреч, на 3-м месте минское "Динамо", у которого 30 очков. Матчи 17-го тура пройдут 23-25 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Решение было принято совместно руководством клуба и украинским специалистом после поражения от люксембургского клуба "Фола" (1:2) в первом матче 2-го...
 
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