23 июля в Токио будет зажжен огонь XXXII Олимпийских игр

Источник материала: БT

Сегодня в Токио будет зажжен огонь XXXII Олимпийских игр. Это событие долгожданное для всей планеты. Главный старт четырехлетия был на год смещен из-за пандемии. Хотя преодолеть ее пока не удалось, Игры станут своеобразным символом единства. Даже к знакомому слогану "Быстрее, выше, сильнее!" официально добавили слово "вместе". Нашу страну на Играх представляют 108 спортсменов.

Церемония открытия Олимпиады в Токио намечена на сегодня в 20:00 по местному времени. В Беларуси это будет 14:00. Прямые трансляции на телеканалах " Беларусь 1 " и " Беларусь 5 ". Вашему вниманию будут представлены два с половиной часа церемонии. Ольга Макей продолжит.

Полчаса на автобусе, и наша съемочная группа в международном вещательном центре. Здесь базируются все телекомпании мира. Благодаря журналистам, операторам, фотографам, болельщики всей планеты будут следить за Играми, иностранных зрителей ведь не будет. На входе, помимо привычного досмотра, обязательная обработка рук и контроль температуры.

5 миллиардов человек. На такую рекордную телеаудиторию в этот раз рассчитывают организаторы. Оно и понятно, на трибунах зрителей нет. Следить за действом будут у экранов. Самое ожидаемое событие - церемония открытия. Ее программа до последнего - строжайшая тайна!

Предстоящую церемонию открытия уже называют самой странной. Парад спортсменов пройдет перед пустыми трибунами. Однажды в истории такое уже было. В 1920 году в Антверпене. Билеты были слишком дорогими, позволить их себе могли единицы. Сейчас на трибунах будут только VIP-зрители - представители МОК, национальных олимпийских комитетов и официальные лица.

Это редкие кадры репетиции церемонии открытия, она прошла на днях. Сегодня вечером Токио во всех смыслах будет зажигать! Огромный национальный стадион построили именно к Играм. Для Японии это будет уже четвертая Олимпиада.

Хирахара Синтаро, постановщик хореографии:

У нас около 120 танцоров. Я действительно с нетерпением жду возможности увидеть, как танцоры выступают на церемонии открытия.

"Объединенные эмоциями" - так будет называться главное олимпийское шоу. Конечно же, не без национального колорита! Костюмы артистам разработаны японским фешен-дизайнером.

Такаюки Сузуки - дизайнер:

Я разработал 36 костюмов и один для соло-танца. Я очень рад Олимпиаде! Но жаль, что не увижу реакции публики.

"Объявляю Олимпийские игры открытыми" - эту фразу, которую повторяют каждый раз, сегодня произнесет 126-й император Японии Нарухито. Парад атлетов, который хотели отменить из-за ковидных ограничений, на церемонии все же пройдет! Так что ждите появления там нашего флага!





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