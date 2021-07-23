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Никита Цмыг и Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на открытии Олимпиады в Токио
23.07.2021 10:47 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на церемонии открытия
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"Ответственность ощущается перед открытием Игр. Нам доверили важную миссию, мы первыми из белорусской команды выйдем на стадион. Конечно, приятно, почетно и ответственно", - сказал Никита Цмыг. Анна Марусова высказала пожелание, чтобы белорусский флаг в Токио поднимался над олимпийскими объектами как можно чаще.
Никита Цмыг - мастер спорта международного класса, серебряный призер Европейских игр 2015 года в Баку. Он является чемпионом Беларуси на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м в плавании на спине, принимал участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Анна Марусова (Карасева) также мастер спорта международного класса. Она становилась призером чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр в Баку и Минске, участвовала в Олимпиаде-2000 в Сиднее.
Торжественная церемония открытия начнется в 14.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5". Капитаном олимпийской сборной Беларуси будет прославленный метатель молота Иван Тихон.
В Токио Беларусь представят 108 атлетов, которые
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"Ответственность ощущается перед открытием Игр. Нам доверили важную миссию, мы первыми из белорусской команды выйдем на стадион. Конечно, приятно, почетно и...
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