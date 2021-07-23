Никита Цмыг и Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на открытии Олимпиады в Токио

Источник материала: БелТА

23 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио , сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Решение о том, что на церемонии открытия в каждой команде флаг будут нести мужчина и женщина, принял исполком Международного олимпийского комитета еще в марте 2020 года, чтобы обеспечить на олимпиадах гендерное равенство.

"Ответственность ощущается перед открытием Игр. Нам доверили важную миссию, мы первыми из белорусской команды выйдем на стадион. Конечно, приятно, почетно и ответственно", - сказал Никита Цмыг. Анна Марусова высказала пожелание, чтобы белорусский флаг в Токио поднимался над олимпийскими объектами как можно чаще.

Никита Цмыг - мастер спорта международного класса, серебряный призер Европейских игр 2015 года в Баку. Он является чемпионом Беларуси на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м в плавании на спине, принимал участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Анна Марусова (Карасева) также мастер спорта международного класса. Она становилась призером чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр в Баку и Минске, участвовала в Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Торжественная церемония открытия начнется в 14.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5". Капитаном олимпийской сборной Беларуси будет прославленный метатель молота Иван Тихон.

В Токио Беларусь представят 108 атлетов, которые поспорят за олимпийские награды в 20 видах спорта.-0-