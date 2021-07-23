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Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь в Токио

23.07.2021 18:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Огонь игр ХХХII Олимпиады зажжен в Токио теннисисткой Наоми Осакой, передает корреспондент БЕЛТА.

Подошла к концу эстафета олимпийского огня. На протяжении 121 дня около 10 тыс. факелоносцев преодолели более 2 тыс. км. Олимпийский факел, напоминающий цветок сакуры, пронесли по стадиону, построенному специально к Играм в Токио, звезды японского спорта и прославившиеся во время пандемии врачи.

Представители японских СМИ предполагали, что почетная миссия зажжения олимпийского огня будет доверена четырехкратной победительнице турниров "Большого шлема" теннисистке Наоми Осаке, и они не ошиблись.-0-

 
 
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Подошла к концу эстафета олимпийского огня. На протяжении 121 дня около 10 тыс. факелоносцев преодолели более 2 тыс. км.
 
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