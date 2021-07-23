Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь в Токио

Источник материала: БелТА

23 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Огонь игр ХХХII Олимпиады зажжен в Токио теннисисткой Наоми Осакой, передает корреспондент БЕЛТА.

Подошла к концу эстафета олимпийского огня. На протяжении 121 дня около 10 тыс. факелоносцев преодолели более 2 тыс. км. Олимпийский факел, напоминающий цветок сакуры, пронесли по стадиону, построенному специально к Играм в Токио, звезды японского спорта и прославившиеся во время пандемии врачи.

Представители японских СМИ предполагали, что почетная миссия зажжения олимпийского огня будет доверена четырехкратной победительнице турниров "Большого шлема" теннисистке Наоми Осаке, и они не ошиблись.-0-