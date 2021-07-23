ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Валерий Карпин стал новым тренером футбольной сборной России

23.07.2021 20:59 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футбольной сборной России назначен Валерий Карпин. Такое решение принял сегодня Российский футбольный союз, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Контракт с новым наставником национальной команды будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной страны и ФК "Ростов", который он сейчас тренирует.

Сейчас перед сборной России стоит задача успешно пройти отборочный турнир чемпионата мира 2022 года, финальная стадия которого пройдет в Катаре.

Валерий Карпин, которому 52 года, сменил на посту наставника российской дружины Станислава Черчесова, ушедшего в отставку после провального выступления на недавнем чемпионате Европы. В бытность игроком Валерий Карпин стал трехкратным чемпионом России в составе московского "Спартака". Также он успешно выступал в испанских клубах "Сельта" и "Реал Сосьедад". В качестве тренера дважды привел футболистов "Спартака" к серебряным медалям российского первенства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракт с новым наставником национальной команды будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by