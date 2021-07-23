Источник материала: БT

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

21-летний футболист сборной Англии подписал с "красными дьяволами" контракт, рассчитанный на пять сезонов. Договор также предусматривает опцию продления еще на год. Сумма сделки не разглашается, однако британские СМИ сообщали, что "Манчестер Юнайтед" заплатит "Боруссии" за Джейдона 85 млн евро.





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