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Джейдон Санчо перешел в "Манчестер Юнайтед"

23.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

21-летний футболист сборной Англии подписал с "красными дьяволами" контракт, рассчитанный на пять сезонов. Договор также предусматривает опцию продления еще на год. Сумма сделки не разглашается, однако британские СМИ сообщали, что "Манчестер Юнайтед" заплатит "Боруссии" за Джейдона 85 млн евро.


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"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии". 21-летний футболист сборной Англии...
 
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