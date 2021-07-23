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Минское "Динамо" 24 июля проведет первый контрольный матч в нынешнем межсезонье
23.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Хоккейное минское "Динамо" объявило о проведении первого контрольного матча в нынешнем межсезонье. 24 июля "зубры" сразятся с "Адмиралом". Игра пройдет на катке в парке Горького, сообщает официальный сайт "Динамо".
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Хоккейное минское "Динамо" объявило о проведении первого контрольного матча в нынешнем межсезонье. 24 июля "зубры" сразятся с "Адмиралом". Игра пройдет на катке в...
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