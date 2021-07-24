ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первые комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в Токио

24.07.2021 06:45 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На XXXII летних Олимпийских играх в Токио сегодня будут разыграны первые комплекты наград. Чемпионы и призеры определятся в 11 видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские спортсмены примут участие в двух медальных состязаниях. В мужской групповой шоссейной велогонке на 234 км среди 130 заявленных спортсменов есть и белорус Александр Рябушенко. В олимпийском тире в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м выступит Мария Мартынова. Для начала дочери олимпийского чемпиона Сергея Мартынова нужно успешно преодолеть квалификационный барьер и попасть в восьмерку финалистов. Без участия белорусов олимпийские медали будут разыграны в тяжелой атлетике, дзюдо, фехтовании, стрельбе из лука и таэквондо.

В 1/32 финала мужского одиночного разряда белорусский теннисист Егор Герасимов (79-й номер мирового рейтинга) сыграет с французом Жилем Симоном (102).

На боксерском турнире первым из белорусов выступит Александр Радионов (весовая категория 69 кг). На старте квалификации его соперником будет турецкий боксер Некат Экинчи.

В соревнованиях по академической гребле примут участие два экипажа: женский - Елена Фурман и Инна Никулина (двойка парная легкого веса), мужской - Дмитрий Фурман и Сергей Володько (двойка распашная).

Также начнется турнир пловцов. Один из лидеров сезона на стометровке брассом Илья Шиманович выступит в квалификации на этой дистанции. Анастасия Шкурдай проплывет стометровку баттерфляем.

Сегодня пройдут соревнования по бадминтону, баскетболу 3х3, водному поло, волейболу, гандболу, конному спорту, софтболу, фехтованию, футболу и хоккею на траве.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские спортсмены примут участие в двух медальных состязаниях. В мужской групповой шоссейной велогонке на 234 км среди 130 заявленных спортсменов есть и...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Футболисты "Руха" поднялись на 3-е место в чемпионате Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by