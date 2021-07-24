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Китаянка Ян выиграла первое золото Олимпиады в Токио

24.07.2021 08:57 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Ян Цянь выиграла выиграла первое золото Олимпиады в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Азиатской спортсменке не было равных в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м. Она показала результат 251,8 очков, установив новый олимпийский рекорд. Второе место на счету россиянки Анастасия Галашиной -251,1 очка. Бронза у норвежки Нины Кристен - 230, 6 балла. Выигравшая квалификацию норвежка Жанетт Хегг Дестад из Норвегии заняла четвертое место(209,3 очка).

Выступавшая в данном виде программы белоруска Мария Мартынова набрала 624,3 балла и заняла итоговое 24 место, оставшись за бортом финальной восьмерки. -0-

 
 
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Азиатской спортсменке не было равных в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м. Она показала результат 251,8 очков, установив новый олимпийский рекорд.
 
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