Китаянка Ян выиграла первое золото Олимпиады в Токио

Источник материала: БелТА

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Ян Цянь выиграла выиграла первое золото Олимпиады в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Азиатской спортсменке не было равных в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м. Она показала результат 251,8 очков, установив новый олимпийский рекорд. Второе место на счету россиянки Анастасия Галашиной -251,1 очка. Бронза у норвежки Нины Кристен - 230, 6 балла. Выигравшая квалификацию норвежка Жанетт Хегг Дестад из Норвегии заняла четвертое место(209,3 очка).

Выступавшая в данном виде программы белоруска Мария Мартынова набрала 624,3 балла и заняла итоговое 24 место, оставшись за бортом финальной восьмерки. -0-