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Капитану олимпийской сборной Беларуси Ивану Тихону исполнилось 45 лет

24.07.2021 09:37 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня свой 45-летний юбилей празднует прославленный легкоатлет, метатель молота, двукратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, капитан олимпийской сборной Беларуси на играх XXXII Олимпиады в Токио Иван Тихон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко отметил огромное трудолюбие, талант и упорство, которое прилагают спортсмены на пути к достижению своей мечты - олимпийской медали. Это тот путь, который способен преодолеть не каждый. "Вы достигли выдающихся результатов и не раз поднимались на высшие ступени пьедестала. Своими успехами и достижениями завоевали право быть в числе лучших атлетов в своем виде спорта, а также стать капитаном национальной команды на играх XXXII Олимпиады в Токио", - отметил Виктор Лукашенко.

НОК Беларуси от всей души поздравляет Ивана Тихона и желает крепкого здоровья, силы и выдержки, с легкостью преодолевать все трудности и преграды, не останавливаться на достигнутом.

Удачи, благополучия и новых ярких побед в жизни!

 
Теги: Минск
 
 
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Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко отметил огромное трудолюбие, талант и упорство, которое прилагают спортсмены на пути к достижению своей мечты -...
 
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