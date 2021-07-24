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24 июля, Токио, /Корр. БЕЛТА. /Белорусские гребцы-академисты продолжат выступление на Играх в утешительных заездах, передает корреспондент БЕЛТА.

В стартах двоек распашных Дмитрий Фурман и Сергей Володько заняли в своем отборочном заезде четвертое место с результатом 7 мин. 05,65 сек. и продолжат выступление в Токио в утешительных заездах 25 июля. На первом месте в гонке с участием белорусов расположились легендарные хорваты Мартин и Валент Синковичи. Одни из главных претендентов на победу в данном виде программы продемонстрировали итоговый результат 6 мин. 32,41 сек.

В гонках женских двоек парных легкого веса Елена Фурман и Инна Никулина также заняли четвертое место - 7 мин. 10,15 сек. И попробуют пробиться в следующую стадию соревнований через утешительный заезд.

Первенствовали в гонке с участием белорусок румынки Ионела-Ливия Козмуц и Джанина-Елена Белеага - 7 мин. 01,74 сек.-0-