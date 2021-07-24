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Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

24.07.2021 09:37 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Александр Радионов, выступающий в весовой категории 69 кг, в стартовом бою 1/32 финала олимпийского турнира победил турка Нихата Екинчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение в пользу молодого атлета из Бобруйска было принято раздельным решением судей - 3:2. Тем не менее сомнений в итоговой победе белоруса практически не возникало. Александр Радионов уверенно контролировал ход поединка, по-хозяйски расположившись в центре ринга. Его оппонент сделал ставку на контратакующие действия. Такой бокс приносил ему плоды лишь в стартовой трети боя. Но затем бобруйчанин смог взять нити поединка в свои руки и не выпустил их до финального гонга.

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

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Такой ход событий нашел отражение в судейских оценках, которые были в пользу Александра Радионова. Следующим соперником белорусского боксера станет именитый англичанин Пэт Маккормак. Уроженец Сандерленда в 2019 году выиграл золото II Европейских игр в Минске. Кроме того, он является серебряным призером чемпионата мира - 2019. Встреча пройдет 27 июля.

Турнир по боксу продлится до последнего дня Олимпиады. Выходным днем для спортсменов станет 2 августа. Мужские и женские бои проходят параллельно. Всего на кону 13 комплектов наград (8 у мужчин и 5 у женщин). Состязания по боксу проходят на арене "Регоку Кокугикан", где обычно проводятся престижные старты сумоистов.

В перерывах между соревнованиями на территории спорткомплекса открыт музей сумо, работают сувенирные магазины и кафе, где любимым блюдом посетителей является курица с рисом. Такой выбор обусловлен тем, что раз птица твердо стоит на двух ногах, значит, приносит спортсменам удачу.-0-

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира

Фото Оксаны Манчук

 
Теги: Минск
 
 
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Решение в пользу молодого атлета из Бобруйска было принято раздельным решением судей - 3:2. Тем не менее сомнений в итоговой победе белоруса практически не...
 
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