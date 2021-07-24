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Китаянка Хоу Чжихуэй стала олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике в весе 49 кг

24.07.2021 11:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Токио, /Корр.БЕЛТА/. Китаянка Хоу Чжихуэй стала олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике в весе 49 кг, передает корреспондент БЕЛТА.

Для того чтобы отпраздновать победу, представительнице Поднебесной понадобилось набрать по сумме двоеборья 210 кг (94 кг рывок, 116 кг толчок). Это новый олимпийский рекорд в данной весовой категории. Серебро обрело индийскую прописку благодаря достижениям Чану Мирабаи - 202 кг (87 - 115). Бронзу завоевала спортсменка из Индонезии Винди Айса - 194 (84 кг - 110 кг).

На Олимпийских играх - 2020 в Токио турнир по тяжелой атлетике - один из самых медальных. На кону 14 комплектов медалей (по семь в соревнованиях мужчин и женщин). Соревнования будут продолжаться 10 дней. Беларусь в столице Японии представлена двумя спортсменами - Дарьей Наумовой (76 кг) и Евгением Тихонцовым (96 кг).

Соревнования олимпийского турнира по тяжелой атлетике в Токио принимает один из восьми павильонов выставочного центра "Токийский международный форум". Его уникальная конструкция внешне напоминает удлиненную лодку.-0-

 
 
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Для того чтобы отпраздновать победу, представительнице Поднебесной понадобилось набрать по сумме двоеборья 210 кг (94 кг рывок, 116 кг толчок). Это новый олимпийский...
 
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