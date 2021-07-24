Егор Герасимов пробился в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады

Источник материала: БелТА

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Токио сегодня стартовал теннисный турнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым из представителей Беларуси на корт комплекса Ariake Park вышел Егор Герасимов (79-й номер мирового рейтинга). В поединке 1/32 финала он встречался с французским теннисистом Жилем Симоном (102) и выиграл - 4:6, 6:3, 6:4. В решающей партии белорус проигрывал 1:4, но нашел в себе силы переломить ход игры и взял пять геймов подряд. Встреча продолжалась 2 часа 34 мин. Следующим соперником Егора Герасимова будет итальянец Фабио Фоньини (31).









Жиль Симон





Завтра в мужском одиночном разряде состоится еще одна белорусско-французская встреча - Илья Ивашко (66) сыграет с Гаэлем Монфисом (18). Кроме того, в 1/16 финала мужского парного разряда Герасимов и Ивашко встретятся с новозеландским дуэтом Маркус Даниэл / Майкл Винус.

Также завтра свой первый поединок проведет третья ракетка планеты Арина Соболенко, которая в 1/32 финала будет соперничать с польской теннисисткой Магдой Линетт (45). В случае успеха Соболенко во втором круге встретится с победительницей матча между французской теннисисткой Каролин Гарсия (73) и хорваткой Донной Векич (47).

Теннисный олимпийский турнир завершится 1 августа.-0-

































Фото Андрея Покумейко