АТН запустило традиционный дневник главного старта четырехлетия - Олимпиады в Токио

Источник материала: БT

Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный дневник главного старта четырехлетия, который выходит из Токио сразу после " Панорамы ", причем ежедневно! Стать частью этого выпуска может каждый - для этого на своей страничке в Instagram публикуйте короткие ролики (видео) со словами поддержки нашим спортсменам, выкладывайте их с хэштэгом #ТВОИ-БАЙ (он сейчас на вашем экране), и самые интересные мы покажем в наших дневниках. Олимпиада завершится 8 августа - поддержим наших атлетов вместе!





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