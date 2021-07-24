Дебютант Олимпийских игр - 21-летний бобруйчанин А. Радионов успешно стартовал на турнире боксеров

Источник материала: БT

Тем временем дебютант Олимпийских игр - 21-летний бобруйчанин Александр Радионов успешно стартовал на турнире боксеров. В весовой категории до 69 кг белорус раздельным решением судей победил турка Нечата Экинчи 3:2. Следующий бой Радионов проведет 27 июля, в 1/8 финала он встретится с представителем Великобритании.

В эти минуты внимание белорусов приковано к теннисному корту, где еще один дебютант - Егор Герасимов начинает свое выступление. В соперниках у белоруса в 1/32 финала француз Жиль Симон. Именно Герасимов - фаворит встречи, соперник, кстати, прибыл в Токио с неудачной серией из 10 поражений кряду.

Позже будем переживать за наших пловцов. Лидеры сборной - Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович выступят в квалификации в своих коронных дисциплинах. Шкурдай - на стометровке баттерфляем, а Шиманович проплывет такое же расстояние брассом. В 13 часов стартуют первые заплывы.





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