ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дистрия Красники из Косово выиграла золото олимпийского турнира по дзюдо в категории 48 кг

24.07.2021 13:45 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Дистрия Красники из Косово выиграла золото олимпийского турнира по дзюдо в категории 48 кг, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальной схватке ей в упорной борьбе проиграла японка Фуна Тонаки, ставшая серебряной медалисткой домашней Олимпиады. Первую бронзовую награду в данной весовой категории выиграла украинка Дарья Белодед, не скрывавшая слез после того, как ее объявили победительницей малого финала против израильтянки Ширы Ришони. Вторая награда за третье место пополнила медальную копилку монгольской дзюдоистки Мунхбатын Уранцэцэг. Белоруски в данной весовой категории не выступали.

Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля на арене "Ниппон Будокан", построенной к Играм-1964 и модернизированной к Олимпиаде нынешнего года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финальной схватке ей в упорной борьбе проиграла японка Фуна Тонаки, ставшая серебряной медалисткой домашней Олимпиады.
 
Новости дня
Новости спорта
 
ФОТОФАКТ: В комплексе Ariake Park стартовал олимпийский теннисный турнир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by