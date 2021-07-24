Польские волейболисты сенсационно проиграли иранцам на старте Олимпиады

Источник материала: БелТА

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Польши неожиданно проиграли команде Ирана 2:3 на старте Олимпийских игр в Токио, предает корреспондент БЕЛТА.

Поединок получился на редкость напряженным и захватывающим. Первую партию поляки выиграли 25:18, потом иранцы взяли два сета подряд с одинаковым результатом 25:22, затем с таким же счетом победила польская команда, а в решающей партии азиатские волейболисты взяли верх с результатом 23:21. Сборную Ирана тренирует уроженец Полоцка Владимир Алекно. В первом матче предварительной группы А вице-чемпионы ОИ-2016 волейболисты сборной Италии также в пятисетовом поединке одолели канадцев - 3:2, а команда Японии не оставила шансов соперникам из Венесуэлы - 3:0.

В группе В действующие олимпийские чемпионы волейболисты Бразилии не испытали проблем в матче с командой Туниса - 3:0. Российские волейболисты переиграли аргентинцев со счетом 3:1. Позже французы встретятся с командой США.

В финальном поединке Олимпиады в Рио-де-Жанейро бразильцы разгромили итальянцев - 3:0, а в игре за бронзовые награды сборная США выиграла у российских волейболистов с результатом 3:2.-0-