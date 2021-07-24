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Китайские спортсмены завоевали три золота и возглавили медальный зачет Олимпиады в Токио
24.07.2021 17:09 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены сегодня завоевали три золотые медали и возглавили командный зачет XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Всего сегодня было разыграно 11 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.
Кроме китайских атлетов на высшую ступень олимпийского пьедестала почета поднимались представители Венгрии, Японии, Республики Корея, Эквадора, Ирана, Таиланда, Косово, Италии.
1. Ян Цянь (Китай).
2. Анастасия Галашина (Россия).
3. Нина Кристен (Швейцария).
1. Джавад Форугхи (Иран).
2. Дамир Микец (Сербия).
3. Пан Вэй (Китай).
1. Ричард Карапас (Эквадор).
2. Ваут ван Арт (Бельгия).
3. Тадей Погачар (Словения).
1. Хоу Чжихуэй (Китай).
2. Чану Мирабаи (Индия).
3. Винди Айса (Индонезия).
1. Республика Корея.
2. Нидерланды.
3. Мексика.
1. Дистрия Красники (Косово).
2. Фуна Тонаки (Япония).
3. Дарья Белодед (Украина), Мунхбатын Уранцэцэг (Монголия).
1. Наохиса Такато (Япония).
2. Ян Юн Вэй (Китайский Тайбэй).
3. Лука Мхеидзе (Франция), Елдос Сметов (Казахстан).
Фехтование. Женщины. Шпага
1. Сунь Ивэнь (Китай).
2. Ана Мария Попеску (Румыния).
3. Катрина Лехис (Эстония).
1. Арон Силадьи (Венгрия).
2. Луиджи Самеле (Италия).
3. Чон Хван Ким (Республика Корея).
Таэквондо. Женщины. До 49 кг
1. Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд).
2. Адриана Сересо (Испания).
3. Абишаг Семберг (Израиль), Тияна Богданович (Сербия).
Таэквондо. Мужчины. До 58 кг
1. Вито Деллаквила (Италия).
2. Мохамед Джендуби (Тунис).
3. Михаил Артамонов (Россия), Юн Янг (Республика Корея).-0-
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Кроме китайских атлетов на высшую ступень олимпийского пьедестала почета поднимались представители Венгрии, Японии, Республики Корея, Эквадора, Ирана, Таиланда,...
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