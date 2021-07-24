ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китайские спортсмены завоевали три золота и возглавили медальный зачет Олимпиады в Токио

24.07.2021 17:09 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены сегодня завоевали три золотые медали и возглавили командный зачет XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Всего сегодня было разыграно 11 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме китайских атлетов на высшую ступень олимпийского пьедестала почета поднимались представители Венгрии, Японии, Республики Корея, Эквадора, Ирана, Таиланда, Косово, Италии.

Пулевая стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Ян Цянь (Китай).

2. Анастасия Галашина (Россия).

3. Нина Кристен (Швейцария).

Пулевая стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м

1. Джавад Форугхи (Иран).

2. Дамир Микец (Сербия).

3. Пан Вэй (Китай).

Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

1. Ричард Карапас (Эквадор).

2. Ваут ван Арт (Бельгия).

3. Тадей Погачар (Словения).

Тяжелая атлетика. Женщины. До 49 кг

1. Хоу Чжихуэй (Китай).

2. Чану Мирабаи (Индия).

3. Винди Айса (Индонезия).

Стрельба из лука. Микст. Командное первенство

1. Республика Корея.

2. Нидерланды.

3. Мексика.

Дзюдо. Женщины. До 48 кг

1. Дистрия Красники (Косово).

2. Фуна Тонаки (Япония).

3. Дарья Белодед (Украина), Мунхбатын Уранцэцэг (Монголия).

Дзюдо. Мужчины. До 60 кг

1. Наохиса Такато (Япония).

2. Ян Юн Вэй (Китайский Тайбэй).

3. Лука Мхеидзе (Франция), Елдос Сметов (Казахстан).

Фехтование. Женщины. Шпага

1. Сунь Ивэнь (Китай).

2. Ана Мария Попеску (Румыния).

3. Катрина Лехис (Эстония).

Фехтование. Мужчины. Сабля

1. Арон Силадьи (Венгрия).

2. Луиджи Самеле (Италия).

3. Чон Хван Ким (Республика Корея).

Таэквондо. Женщины. До 49 кг

1. Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд).

2. Адриана Сересо (Испания).

3. Абишаг Семберг (Израиль), Тияна Богданович (Сербия).

Таэквондо. Мужчины. До 58 кг

1. Вито Деллаквила (Италия).

2. Мохамед Джендуби (Тунис).

3. Михаил Артамонов (Россия), Юн Янг (Республика Корея).-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме китайских атлетов на высшую ступень олимпийского пьедестала почета поднимались представители Венгрии, Японии, Республики Корея, Эквадора, Ирана, Таиланда,...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Венгерский саблист Арон Силадьи выиграл золото на третьей Олимпиаде подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by