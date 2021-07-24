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ФОТОФАКТ: "Неман" одержал победу над "Слуцком" 1:0
24.07.2021 22:25 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Неман" в домашнем матче чемпионата Беларуси по футболу одержал победу над "Слуцком" 1:0. Победный мяч забил Егор Зубович.-0-
Фото Леонида Щеглова
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"Неман" в домашнем матче чемпионата Беларуси по футболу одержал победу над "Слуцком" 1:0. Победный мяч забил Егор Зубович.
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