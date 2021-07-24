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XXXII летние Олимпийские игры стартовали - первые медали разыграны

24.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

XXXII летние Олимпийские игры стартовали. Первые медали разыграны уже сегодня, правда, пока без участия белорусов,  но наши коронные виды спорта еще впереди.  Какие надежды на медали?  На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Беларусь завоевала  девять наград.  

Единственное золото в Бразилии нашей стране принес  Влад Гончаров. Он же является претендентом на первое место и в Токио, о чем говорит его лидерство в сводном рейтинге последних трех лет. 

В Рио-де-Жанейро три медали нашей стране принесли борцы. В Токио мы рассчитываем как минимум на повторение этого результата. У греко-римлян амбициозный  Кирилл Маскевич,  у женщин в отличной форме находятся Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина. 

Гребля традиционно в авангарде наших спортивных надежд: Ольга Худенко и Марина Литвинчук - действующие чемпионки мира в байдарке-двойке. Тот же квартет, что брал бронзу в Рио, поспорит и сейчас за медаль в Токио в байдарке-четверке.

Соревнования по женскому пятиборью без преувеличения - вообще белорусский вид спорта. С последних трех чемпионатов планеты наша Анастасия Прокопенко привезла четыре золотые медали.

В легкой атлетике с особой надеждой следим за сектором для прыжков в высоту: Максим Недосеков будет бороться за медаль Олимпиады. В этом году белорус стал чемпионом Европы в помещении, где покорил 2 м 34 см.

Арина Соболенко, третья ракетка планеты из Минска,  однозначно претендент на золото Олимпиады. Из последних достижений: дошла до полуфинала Уимблдона. 


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Теги: Минск
 
 
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XXXII летние Олимпийские игры стартовали. Первые медали разыграны уже сегодня, правда, пока без участия белорусов,  но наши коронные виды спорта еще впереди.  Какие...
 
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