Источник материала: БT

XXXII летние Олимпийские игры стартовали. Первые медали разыграны уже сегодня, правда, пока без участия белорусов, но наши коронные виды спорта еще впереди. Какие надежды на медали? На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Беларусь завоевала девять наград.

Единственное золото в Бразилии нашей стране принес Влад Гончаров. Он же является претендентом на первое место и в Токио, о чем говорит его лидерство в сводном рейтинге последних трех лет.

В Рио-де-Жанейро три медали нашей стране принесли борцы. В Токио мы рассчитываем как минимум на повторение этого результата. У греко-римлян амбициозный Кирилл Маскевич, у женщин в отличной форме находятся Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина.

Гребля традиционно в авангарде наших спортивных надежд: Ольга Худенко и Марина Литвинчук - действующие чемпионки мира в байдарке-двойке. Тот же квартет, что брал бронзу в Рио, поспорит и сейчас за медаль в Токио в байдарке-четверке.

Соревнования по женскому пятиборью без преувеличения - вообще белорусский вид спорта. С последних трех чемпионатов планеты наша Анастасия Прокопенко привезла четыре золотые медали.

В легкой атлетике с особой надеждой следим за сектором для прыжков в высоту: Максим Недосеков будет бороться за медаль Олимпиады. В этом году белорус стал чемпионом Европы в помещении, где покорил 2 м 34 см.

Арина Соболенко, третья ракетка планеты из Минска, однозначно претендент на золото Олимпиады. Из последних достижений: дошла до полуфинала Уимблдона.





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