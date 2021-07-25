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Участники токийской Олимпиады сегодня разыграют 18 комплектов наград

25.07.2021 06:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летней Олимпиады в Токио сегодня разыграют 18 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские спортсмены смогут побороться за медали в пяти номинациях. У женщин в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м выступит Виктория Чайка. У мужчин Юрий Щербацевич будет состязаться в стрельбе из пистолета с 10 м. В групповой женской шоссейной велогонке протяженностью 137 км выступит Елена Омелюсик. В командном турнире по стрельбе из лука белорусские спортсменки Карина Деминская, Анна Марусова и Карина Козловская начнут путь к финалу встречей с китаянками. В турнире дзюдоистов выступит Дмитрий Миньков (66 кг).

Без белорусских атлетов определятся чемпионы и призеры в олимпийских состязаниях по плаванию, скейтбордингу, прыжкам в воду и тяжелой атлетике.

Кроме того, белорусы примут участие в предварительных турнирах. Третья ракетка планеты Арина Соболенко в 1/32 финала сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, занимающей 45-е место в мировом рейтинге. На старте мужского одиночного разряда Илья Ивашко (66-й номер мирового рейтинга) встретится с французским теннисистом Гаэлем Монфисом (18). На олимпийских аренах продолжат выступать белорусские пловцы, боксеры, представители академической гребли, спортивной гимнастики и парусного спорта.-0-

 
 
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Белорусские спортсмены смогут побороться за медали в пяти номинациях. У женщин в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м выступит Виктория...
 
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