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Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей не сыграет в одиночном разряде в Токио

25.07.2021 09:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Известный британский теннисист Энди Маррей решил сняться с одиночного олимпийского турнира в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Маррей, который выиграл Олимпийские игры в Лондоне и Рио-де-Жанейро в одиночном разряде, на этот раз решил выступить только в парном турнире. В первом раунде олимпийских соревнований в Токио Энди Маррей и Джо Солсбери победили французский дуэт Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю - 6:3, 6:2.

На женском олимпийском турнире первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти не смогла преодолеть первый барьер, проиграв испанке Саре Соррибес-Тормо, занимающей 48-е место в мировом рейтинге - 4:6, 3:6. Третий номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко в 1/32 финала уверенно переиграла польскую теннисистку Магду Линетт (45-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 6:1. В мужском турнире белорус Егор Герасимов (79) также пробился во второй раунд, обыграв француза Жиля Симона (102) - 4:6, 6:3, 6:4. Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (66) сегодня играет с французским теннисистом Гаэлем Монфисом (18).-0-

 
 
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Маррей, который выиграл Олимпийские игры в Лондоне и Рио-де-Жанейро в одиночном разряде, на этот раз решил выступить только в парном турнире.
 
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