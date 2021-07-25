Белорусские лучницы вышли в полуфинал командного турнира Олимпиады

Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лучницы вышли в полуфинал командного турнира Олимпийских игр в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская выиграли у команды Японии с результатом 5:3. В 1/8 финала белоруски с таким же результатом победили китайскую команду 5:3.

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