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Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м

25.07.2021 09:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Токио, /Корр. БЕЛТА/. Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первая награда высшей пробы для команды восточных соседей, выступающих под флагом Олимпийского комитета России. Спортсменка выбила 240,3 очка, установив олимпийский рекорд. Второе место за Антоанетой Костадиновой из Болгарии - 239,4 очка. Бронзу завоевала китаянка Цзян Жансинь - 218 баллов.

Белоруска Виктория Чайка в данном виде программы не прошла в финал, завершив выступление в квалификации с 11-м результатом - 576 очков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь в Токио представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

 
 
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Спортсменка выбила 240,3 очка, установив олимпийский рекорд. Второе место за Антоанетой Костадиновой из Болгарии - 239,4 очка. Бронзу завоевала китаянка Цзян Жансинь -...
 
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