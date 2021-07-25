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Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио

25.07.2021 10:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (66-й номер мирового рейтинга) победил на старте олимпийского турнира в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/32 финала Ивашко одолел в тяжелейшем трехсетовом поединке французского теннисиста Гаэля Монфиса (18) - 6:4, 4:6, 7:5. Встреча длилась 3 часа 2 минуты. Во втором раунде Ивашко сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным (123). Вчера белорус Егор Герасимов (79) пробился во второй раунд, обыграв француза Жиля Симона (102) - 4:6, 6:3, 6:4. Завтра в 1/16 финала Герасимов встретится с итальянцем Фабио Фоньини (31). На старте парного разряда Герасимов и Ивашко будут соперничать с новозеландским дуэтом Маркус Даниэл / Майкл Винус.

Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио
Илья Ивашко

В соревнованиях женщин третий номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко в 1/32 финала уверенно переиграла польскую теннисистку Магду Линетт (45-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 6:1. В поединке за выход в 1/8 финала соперницей Соболенко будет победительница матча между французской теннисисткой Каролин Гарсия (73) и хорваткой Донной Векич (47).-0-

Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио
Гаэль Монфис

Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио

Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио

Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио

Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио

Фото НОК Беларуси

 
 
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Сегодня в 1/32 финала Ивашко одолел в тяжелейшем трехсетовом поединке французского теннисиста Гаэля Монфиса (18) - 6:4, 4:6, 7:5. Встреча длилась 3 часа 2 минуты.
 
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