Поддержи белорусских олимпийцев: #TVOIBY

Источник материала: БT

Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный дневник главного старта четырехлетия, который выходит из Токио сразу после "Панорамы" - причем ежедневно! Стать частью этого выпуска может каждый: для этого на своей страничке в Instagram публикуйте короткие ролики со словами поддержки нашим спортсменам, выкладывайте их с хештегом TVOIBY, и самые интересные мы покажем в наших дневниках. Олимпиада завершится 8 августа - поддержим наших атлетов вместе.



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