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Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

25.07.2021 14:15 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Боксер Дмитрий Асанов, выступающий в весовой категории 63 кг, прошел в следующий круг олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Минской области в национальной дружине уверенно разобрался с атлетом из Иордании Мохаммадом Обада Аль-Касбехом. Белорус показал хороший бокс, держа нити поединка в своих руках с его начала и до финального гонга. Это засвидетельствовали и судьи, отдавшие ему викторию своим единогласным решением - 5:0.

Второй поединок на Олимпийских играх Дмитрий Асанов проведет 31 июля против бразильца Вандерсона де Оливейры. Накануне победы добился еще один боксер из Беларуси, бобруйчанин Александр Радионов.-0-

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Фото Оксаны Манчук

 
 
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Второй поединок на Олимпийских играх Дмитрий Асанов проведет 31 июля против бразильца Вандерсона де Оливейры. Накануне победы добился еще один боксер из Беларуси,...
 
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