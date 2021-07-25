Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира

Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Боксер Дмитрий Асанов, выступающий в весовой категории 63 кг, прошел в следующий круг олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Минской области в национальной дружине уверенно разобрался с атлетом из Иордании Мохаммадом Обада Аль-Касбехом. Белорус показал хороший бокс, держа нити поединка в своих руках с его начала и до финального гонга. Это засвидетельствовали и судьи, отдавшие ему викторию своим единогласным решением - 5:0.

Второй поединок на Олимпийских играх Дмитрий Асанов проведет 31 июля против бразильца Вандерсона де Оливейры. Накануне победы добился еще один боксер из Беларуси, бобруйчанин Александр Радионов.-0-









































Фото Оксаны Манчук