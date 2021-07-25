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Ивашко и Герасимов проиграли в 1/16 финала парного разряда теннисного турнира Олимпиады

25.07.2021 14:15 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Егор Герасимов не смогли выйти в 1/8 финала парного разряда олимпийского турнира в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/16 финала белорусы уступили новозеландскому дуэту Маркус Даниэл / Майкл Винус - 3:6, 6:7 (6:8). Илье Ивашко было очень тяжело играть парную встречу - до этого он провел три часа под палящим солнцем, одолев в 1/32 финала одиночного разряда французского теннисиста Гаэля Монфиса - 6:4, 4:6, 7:5. Во втором раунде Ивашко сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Ранее Егор Герасимов также пробился во второй раунд, обыграв француза Жиля Симона - 4:6, 6:3, 6:4. Завтра в 1/16 финала Герасимов встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

В соревнованиях женщин третья ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/32 финала уверенно переиграла польскую теннисистку Магду Линетт (45-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 6:1. В поединке за выход в 1/8 финала соперницей Соболенко будет хорватская теннисистка Донна Векич (47).-0-

 
 
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В матче 1/16 финала белорусы уступили новозеландскому дуэту Маркус Даниэл / Майкл Винус - 3:6, 6:7 (6:8). Илье Ивашко было очень тяжело играть парную встречу - до этого он...
 
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