Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Сергей Гуренко назначен главным тренером футболистов солигорского "Шахтера", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этом посту 48-летний наставник сменил украинского специалиста Романа Григорчука, который ушел в отставку после поражения от люксембургского клуба "Фола" (1:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в квалификации Лиги чемпионов, дважды проиграв болгарскому "Лудогорцу" из Разграда с одинаковым результатом 0:1. Ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций чемпионы Беларуси проведут 29 июля в Люксембурге.

В чемпионате Беларуси "Шахтер" занимает первое место, набрав 40 очков в 14 матчах. Вторым идет борисовский БАТЭ, у которого 39 баллов после 16 проведенных встреч, на 3-м месте минское "Динамо", у которого 30 очков.

Будучи игроком, Сергей Гуренко выступал в гродненском "Немане", а потом успешно играл в зарубежных командах. В московском "Локомотиве" он стал чемпионом России, в испанском клубе "Реал Сарагоса" выиграл национальный Кубок. Он также выступал в итальянских клубах "Парма", "Рома" и "Пьяченца", после чего вернулся в московский "Локомотив", а затем провел сезон в минском "Динамо". В его послужном списке 80 матчей за национальную сборную Беларуси. Став тренером, Сергей Гуренко возглавлял минское "Динамо", жодинское "Торпедо-БелАЗ". До прихода в "Шахтер" был главным тренером литовского "Ритеряя" из Вильнюса.-0-