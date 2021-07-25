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Два золота выиграли во второй день олимпийского турнира по дзюдо японские спортсмены

25.07.2021 15:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Два золота выиграла во второй день олимпийского турнира по дзюдо японская команда. Побед добились Ута Абэ (52 кг) и ее брат Хифуми, выступающий в весовой категории 66 кг, передает корреспондент БЕЛТА.

В турнире женщин Ута Абэ в решающем поединке была сильнее Амандин Бушар. Бронзовые награды на свой счет записали итальянка Одетте Джуффрида и британка Челси Джилс.

В стартах мужчин Хифуми Абэ сломил сопротивление грузинского спортсмена Важи Маргвелашвили, который стал серебряным призером главных стартов четырехлетия. Бронзовые медали на счету бразильца Даниэля Каргнина и южнокорейца Баул Ана.

Белорусский дзюдоист Дмитрий Миньков, выступающий в весовой категории 66 кг, завершил борьбу за медали олимпийского турнира после поражения во втором круге от монгола Ёндонпэрэнлэйна Басху.

В Токио выступят еще двое представителей белорусской школы дзюдо. 29 июля на татами "Ниппон Будокан" выйдет Никита Свирид (100 кг), а 30 июля - Марина Слуцкая (+78 кг).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь в Токио представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

 
 
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В турнире женщин Ута Абэ в решающем поединке была сильнее Амандин Бушар. В стартах мужчин Хифуми Абэ сломил сопротивление грузинского спортсмена Важи...
 
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