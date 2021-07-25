Председатель ФХБ: результат драфта стал одним из самых успешных в белорусской истории НХЛ

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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал итоги состоявшегося в пятницу и субботу драфта НХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Результат прошедшего драфта стал одним из самых успешных в белорусской истории НХЛ. Сразу троих наших ребят выбрали в первой сотне клубы сильнейшей лиги мира. Как человеку, работавшему в системе флагманской школы и клуба Беларуси - минского "Динамо", мне вдвойне приятно, что каждый из них - и Леша Колосов, и Данила Климович, и Дима Кузьмин так или иначе прошли этот путь вместе с "зубрами". Двое из них прошли школу БФСО "Динамо", Климович делал первые шаги в Пинске, совершенствовался в Бресте, но уже успел поиграть в "Минских зубрах" и буквально накануне драфта забросил свою дебютную шайбу за "Динамо", выступающее в КХЛ. И за этот результат я хочу поблагодарить не только самих ребят, но и тренеров, работавших с ними в прошедшие годы, руководителей школ, старавшихся обеспечить их всем необходимым, в том числе международной соревновательной практикой, Минспорта, БФСО "Динамо", НОК Беларуси и Президентский спортивный клуб, выделяющих стипендии для молодых талантливых атлетов. Частных спонсоров и меценатов, вкладывающихся в развитие хоккея в нашей стране, и, конечно, главу государства за внимание, оказываемое спорту, и принятые меры государственной поддержки, направленные на совершенствование системы подготовки совсем юных и развитие молодых спортсменов", - отметил глава ФХБ.-0-