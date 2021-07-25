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Белорусы не квалифицировались в полуфиналы во второй день олимпийского турнира по плаванию

25.07.2021 15:33 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Алина Змушко и Никита Цмыг не квалифицировались в полуфиналы во второй день олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Алина Змушко, выступавшая на дистанции 100 м брассом, заняла 21-е место с результатом 1 мин. 7,58 сек. Выиграла отбор с олимпийским рекордом южноафриканская пловчиха Татьяна Шенмейкер. Отныне в данном виде программы он составляет 1 мин. 4,82 сек.

Никита Цмыг по итогам предварительных заплывов на 100 м на спине остановился на 33-м месте. Его результата в 54,88 сек. не хватило для дальнейшего турнирного продвижения. С лучшим временем в полуфинал вышел россиянин Климент Колесников (52,15 сек.).-0-

 
 
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Алина Змушко, выступавшая на дистанции 100 м брассом, заняла 21-е место с результатом 1 мин. 7,58 сек. Никита Цмыг по итогам предварительных заплывов на 100 м на спине...
 
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