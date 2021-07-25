|
Американские баскетболисты сенсационно проиграли французам на ОИ
25.07.2021 18:11 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На Олимпиаде в японской столице начался баскетбольный турнир, передает корреспондент БЕЛТА.
Действующие олимпийские чемпионы баскетболисты сборной США в первом матче предварительной группы А сенсационно проиграли команде Франции - 76:83. Это первое поражение американских баскетболистов на Олимпиаде с 2004 года.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующие олимпийские чемпионы баскетболисты сборной США в первом матче предварительной группы А сенсационно проиграли команде Франции - 76:83. Это первое...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)