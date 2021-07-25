ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американские баскетболисты сенсационно проиграли французам на ОИ

25.07.2021 18:11 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На Олимпиаде в японской столице начался баскетбольный турнир, передает корреспондент БЕЛТА.

Действующие олимпийские чемпионы баскетболисты сборной США в первом матче предварительной группы А сенсационно проиграли команде Франции - 76:83. Это первое поражение американских баскетболистов на Олимпиаде с 2004 года.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующие олимпийские чемпионы баскетболисты сборной США в первом матче предварительной группы А сенсационно проиграли команде Франции - 76:83. Это первое...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Японские спортсмены сегодня завоевали четыре золотые медали на домашней Олимпиаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by