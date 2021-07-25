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В 17-м туре чемпионата Беларуси по футболу "Динамо-Минск" побеждает "Витебск"
25.07.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Тучи сгущаются над футбольным клубом "Витебск", о чем "
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Тучи сгущаются над футбольным клубом "Витебск", о чем "Беларусь 1" накануне в послематчевом комментарии намекнул главный тренер северян Евгений Чернухин. В рамках...
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