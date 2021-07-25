Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ уступили на своем поле брестскому "Динамо" со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле "Борисов-Арены" прошла в равной борьбе, однако гости смогли использовать свои шансы для взятия ворот, хозяевам это сделать не удалось. Оба мяча брестчане забили в течение трех минут второго тайма - на 70-й минуте отличился Павел Седько, а потом точный удар нанес Вадим Милютин.

Результаты других игр 17-го тура: "Неман" (Гродно) - "Слуцк" - 1:0, "Динамо" (Минск) - "Витебск" - 3:1, "Рух" (Брест) - "Минск" - 1:0, "Сморгонь" - "Ислочь" (Минский район) - 1:2.

Матчи "Шахтер" (Солигорск) - "Энергетик-БГУ" (Минск) и "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Славия" (Мозырь) перенесены. Игра "Спутник" (Речица) - "Гомель" отменена.

Турнирное положение: Шахтер" - 40 очков (14 матчей), БАТЭ - 39 (17), "Динамо" (Минск) - 35 (17), "Рух" - 33 (17),"Гомель" - 28 (15), "Динамо" (Брест) - 24 (16), "Витебск" - 23 (17), "Минск" - 21 (16), "Энергетик-БГУ" - 20 (16), "Ислочь" - 20 (17), "Торпедо-БелАЗ" - 19 (16), "Слуцк" - 14 (17), "Неман" - 12 (17), "Славия" - 10 (16), "Сморгонь" - 8 (17), "Спутник" - 7 (15).

Список лучших бомбардиров 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.

Встречи 18-го тура пройдут 30 июля - 2 августа.-0-