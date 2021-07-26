Участники Олимпиады в Токио разыграют 21 комплект наград

Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио сегодня разыграют 21 комплект наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Медальные надежды белорусских любителей спорта сегодня связаны только с выступлением пловцов. В женском финале стометровки баттерфляем выступит брестчанка Анастасия Шкурдай, показавшая восьмой результат в квалификации. В мужском решающем заплыве на стометровке брассом за награды поборется минчанин Илья Шиманович.

Без участия белорусских атлетов олимпийские медали будут разыграны в триатлоне, скейтбординге, пулевой стрельбе, велоспорте, прыжках в воду, гребном слаломе, дзюдо, настольном теннисе, тхэквондо, спортивной гимнастике, фехтовании и тяжелой атлетике.

Свой первый бой на олимпийском ринге проведет опытный белорусский боксер Виталий Бондаренко, соперником которого в весовой категории 75 кг будет американский спортсмен Трой Исли. Поединки 1/16 финала проведут белорусские теннисисты. Третья ракетка планеты Арина Соболенко встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич. В мужском турнире Егор Герасимов будет соперничать с итальянцем Фабио Фоньини, а Илья Ивашко сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Продолжат свои гонки мастера парусного спорта Татьяна Дроздовская ("Лазер-Радиал") и Никита Циркун (RS:Х).-0-