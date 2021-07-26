ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участники Олимпиады в Токио разыграют 21 комплект наград

26.07.2021 06:43 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио сегодня разыграют 21 комплект наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Медальные надежды белорусских любителей спорта сегодня связаны только с выступлением пловцов. В женском финале стометровки баттерфляем выступит брестчанка Анастасия Шкурдай, показавшая восьмой результат в квалификации. В мужском решающем заплыве на стометровке брассом за награды поборется минчанин Илья Шиманович.

Без участия белорусских атлетов олимпийские медали будут разыграны в триатлоне, скейтбординге, пулевой стрельбе, велоспорте, прыжках в воду, гребном слаломе, дзюдо, настольном теннисе, тхэквондо, спортивной гимнастике, фехтовании и тяжелой атлетике.

Свой первый бой на олимпийском ринге проведет опытный белорусский боксер Виталий Бондаренко, соперником которого в весовой категории 75 кг будет американский спортсмен Трой Исли. Поединки 1/16 финала проведут белорусские теннисисты. Третья ракетка планеты Арина Соболенко встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич. В мужском турнире Егор Герасимов будет соперничать с итальянцем Фабио Фоньини, а Илья Ивашко сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Продолжат свои гонки мастера парусного спорта Татьяна Дроздовская ("Лазер-Радиал") и Никита Циркун (RS:Х).-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медальные надежды белорусских любителей спорта сегодня связаны только с выступлением пловцов. В женском финале стометровки баттерфляем выступит брестчанка...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Брестское "Динамо" победило БАТЭ в матче чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by