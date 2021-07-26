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Сборная США выиграла мужскую эстафету 4х100 м в плавании вольным стилем на ОИ-2020

26.07.2021 07:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Сборная США выиграла мужскую эстафету 4х100 м в плавании вольным стилем на Играх в Японии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победное время, которое показали американские пловцы Калеб Дрессел, Блэйк Пирони, Боуэн Беккер и Зак Эппл, - 3 мин. 08,97 сек. Второе место занял итальянский эстафетный квартет, за который выступали Алессандро Миресси, Томас Чеккон, Лоренцо Цаццери и Мануэль Фриго, - 3 мин. 10,11 сек. С бронзовыми медалями завершили турнир австралийские спортсмены - 3 мин.10,22 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

 
 
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Победное время, которое показали американские пловцы Калеб Дрессел, Блэйк Пирони, Боуэн Беккер и Зак Эппл, - 3 мин. 08,97 сек.
 
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