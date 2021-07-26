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Австралийка Титмус выиграла золото Олимпиады в плавании на 400 м вольным стилем

26.07.2021 07:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Австралийка Ариарне Титмус выиграла золото Олимпиады в Токио на дистанции 400 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка из Тасмании, которую поклонники ее таланта называют Терминатором, проплыла дистанцию за 3 мин. 56,96 сек. Ариарне Титмус смогла обойти американку Кэти Ледеки, которая стала серебряной медалисткой с итоговым результатом 3 мин. 57,36 сек. Третье место на счету китаянки Бинцзе Ли - 4 мин. 01,08 сек.

Стоит отметить, что Кэти Ледеки впервые в своей карьере проиграла финальный заплыв в индивидуальной гонке на Олимпийских играх.-0-

 
 
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Ариарне Титмус смогла обойти американку Кэти Ледеки, которая стала серебряной медалисткой с итоговым результатом 3 мин. 57,36 сек. Третье место на счету китаянки...
 
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