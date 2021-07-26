|
Австралийка Титмус выиграла золото Олимпиады в плавании на 400 м вольным стилем
26.07.2021 07:27 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Австралийка Ариарне Титмус выиграла золото Олимпиады в Токио на дистанции 400 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсменка из Тасмании, которую поклонники ее таланта называют Терминатором, проплыла дистанцию за 3 мин. 56,96 сек. Ариарне Титмус смогла обойти американку Кэти Ледеки, которая стала серебряной медалисткой с итоговым результатом 3 мин. 57,36 сек. Третье место на счету китаянки Бинцзе Ли - 4 мин. 01,08 сек.
Стоит отметить, что Кэти Ледеки впервые в своей карьере проиграла финальный заплыв в индивидуальной гонке на Олимпийских играх.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ариарне Титмус смогла обойти американку Кэти Ледеки, которая стала серебряной медалисткой с итоговым результатом 3 мин. 57,36 сек. Третье место на счету китаянки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)