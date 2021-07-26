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Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

26.07.2021 07:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на дистанции 100 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время уроженки Брестской области - 57,05 сек.

Что касается медалисток в этом виде программы, то первенствовала канадка Маргарет Макнил - 55,59 сек. Второе место заняла Юфей Чжан из Китая - 55,64 сек. Замкнула тройку призеров австралийка Эмма Маккеон- 55,72 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь в Токио представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м баттерфляем

Фото Оксаны Манчук

 
 
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Что касается медалисток в этом виде программы, то первенствовала канадка Маргарет Макнил - 55,59 сек. Второе место заняла Юфей Чжан из Китая - 55,64 сек. Замкнула тройку...
 
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