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Олимпиада - 2021. Четвертый соревновательный день. Сегодня разыграют 21 комплект наград

26.07.2021 08:33 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Токио в четвертый день соревнований разыграют 21 комплект наград. Наши медальные надежды были связаны с выступлением пловцов. К сожалению, они не смогли открыть счет наградам. Рано утром Анастасия Шкурдай выступила в финале в своей коронной дисциплине - стометровке баттерфляем, финишировала 8-й. Чуть позже в бассейне появился лидер мужской сборной - Илья Шиманович.  В решающем заплыве на 100 метров брассом он также занял 8-ю позицию.

Сейчас болеем за Егора Герасимова - в 1/16 финала теннисного турнира он встречается с 31-й ракеткой мира - итальянцем Фабио Фоньини.  Ориентировочно в 8 часов по белорусскому времени на центральном корте появится наша Арина Соболенко. Ей будет противостоять Донна Векич из Хорватии. А в 11 часов в турнире боксеров стартует дебютант Виталий Бондаренко. Желаем всем спортсменам удачи!



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Сегодня в Токио в четвертый день соревнований разыграют 21 комплект наград. Наши медальные надежды были связаны с выступлением пловцов. К сожалению, они не смогли...
 
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