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Олимпийскому чемпиону по гребле на байдарках и каноэ Александру Масейкову исполнилось 50 лет
26.07.2021 10:01 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Игр XXV Олимпиады по гребле на байдарках и каноэ Александр Масейков сегодня отмечает 50-летний юбилей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравил именинника и подчеркнул, что прославленный спортсмен смог заявить о себе как о перспективном и талантливом атлете именно в гребле на каноэ.
"После завершения активной карьеры вы продолжили свою трудовую деятельность в качестве тренера и спортивного функционера, передавая секреты профессионального мастерства юным белорусам. Вы настоящий патриот своей Родины, достойный пример для подрастающего поколения", - отметил Виктор Лукашенко.
Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия, осуществления всех намеченных планов и идей.-0-
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Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравил именинника и подчеркнул, что прославленный спортсмен смог заявить о себе как о...
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