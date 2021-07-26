Арина Соболенко не вышла в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады

Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко не смогла пробиться в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором раунде соревнований третья ракетка планеты встретила упорнейшее сопротивление со стороны хорватской теннисистки Донны Векич, занимающей 47-е место в мировом рейтинге. В первом сете Арина Соболенко выиграла стартовый гейм, а потом соперница сумела захватить инициативу и победила со счетом 6:4. Во второй партии спешнее действовала белоруска - 6:3. В решающем сете Соболенко вела 4:2, потом дело дошло до тай-брейка, в котором успех был на стороне хорватки - 7:6 (7:3). Игра продолжалась 2 часа 32 минуты. В матче 1/32 финала Арина Соболенко уверенно переиграла польскую теннисистку Магду Линетт (45-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 6:1. Следующей соперницей Донны Векич будет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (20).





В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (79) проиграл в 1/16 финала в двух партиях итальянскому теннисисту Фабио Фоньини (31) - 4:6, 6:7 (4:7). В первом круге Герасимов обыграл французского теннисиста Жиля Симона (102). Завтра на этой же стадии еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (66) сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. На старте белорус выиграл у француза Гаэля Монфиса (18). В парном разряде Ивашко и Герасимов выбыли после стартового матча, уступив новозеландскому дуэту Маркус Даниэл / Майкл Винус - 3:6, 6:7 (6:8).

Теннисный турнир токийской Олимпиады завершится 1 августа.-0-













Донна Векич





















Фото Андрея Покумейко