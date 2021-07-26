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София Позднякова и Ка Лун Чон выиграли золото Олимпиады в женской сабле и мужской рапире
26.07.2021 16:09 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Россиянка София Позднякова и представитель команды Гонконга Ка Лун Чон выиграли золото олимпийского турнира в женской сабле и мужской рапире соответственно, передает корреспондент БЕЛТА.
В финале турнира саблисток дочь многократного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова выиграла у своей соотечественницы Софьи Великой, которая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира ОИ. Драматичный поединок между россиянками завершился со счетом 15:11.
Для Софии Поздняковой это первая олимпийская награда в карьере. У Софьи Великой послужной список куда более длинный. Она олимпийская чемпионка в командных состязаниях Рио-2016 и теперь уже трехкратный серебряный призер в личных соревнованиях.
Бронзовую медаль олимпийского турнира по женской сабле выиграла француженка Манон Брюне, победившая соперницу из Венгрии Анну Мартон - 15:6.-0-
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В финале турнира саблисток дочь многократного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова выиграла у своей соотечественницы Софьи Великой, которая в третий раз...
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