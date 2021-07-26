София Позднякова и Ка Лун Чон выиграли золото Олимпиады в женской сабле и мужской рапире

Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Россиянка София Позднякова и представитель команды Гонконга Ка Лун Чон выиграли золото олимпийского турнира в женской сабле и мужской рапире соответственно, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале турнира саблисток дочь многократного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова выиграла у своей соотечественницы Софьи Великой, которая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира ОИ. Драматичный поединок между россиянками завершился со счетом 15:11.

Для Софии Поздняковой это первая олимпийская награда в карьере. У Софьи Великой послужной список куда более длинный. Она олимпийская чемпионка в командных состязаниях Рио-2016 и теперь уже трехкратный серебряный призер в личных соревнованиях.

Бронзовую медаль олимпийского турнира по женской сабле выиграла француженка Манон Брюне, победившая соперницу из Венгрии Анну Мартон - 15:6.-0-