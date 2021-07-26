ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

София Позднякова и Ка Лун Чон выиграли золото Олимпиады в женской сабле и мужской рапире

26.07.2021 16:09 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Россиянка София Позднякова и представитель команды Гонконга Ка Лун Чон выиграли золото олимпийского турнира в женской сабле и мужской рапире соответственно, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале турнира саблисток дочь многократного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова выиграла у своей соотечественницы Софьи Великой, которая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира ОИ. Драматичный поединок между россиянками завершился со счетом 15:11.

Для Софии Поздняковой это первая олимпийская награда в карьере. У Софьи Великой послужной список куда более длинный. Она олимпийская чемпионка в командных состязаниях Рио-2016 и теперь уже трехкратный серебряный призер в личных соревнованиях.

Бронзовую медаль олимпийского турнира по женской сабле выиграла француженка Манон Брюне, победившая соперницу из Венгрии Анну Мартон - 15:6.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале турнира саблисток дочь многократного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова выиграла у своей соотечественницы Софьи Великой, которая в третий раз...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Датские гандболисты одержали вторую победу на олимпийском турнире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by