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Датские гандболисты одержали вторую победу на олимпийском турнире

26.07.2021 16:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские чемпионы гандболисты сборной Дании одержали вторую викторию подряд в матчах Олимпиады в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго тура предварительной группы В датчане взяли верх над египтянами - 32:27. После первого тайма датские гандболисты уступали 14:15, но потом полностью переиграли сильнейшую африканскую дружину. В первом туре сборная Дании разгромила команду Японии с разницей в 17 мячей - 47:30. Гандболисты Португалии сегодня одолели команду Бахрейна с минимальным перевесом в счете - 26:25. Позже шведы будут соперничать с японцами.

В группе А свою вторую победу добыли испанцы, которые обыграли с минимальным преимуществом команду Норвегии - 28:27. На старте испанцы оказались сильнее немецкой сборной - 28:27. Сегодня немцы уверенно выиграли у аргентинцев - 33:25, а французы взяли верх над бразильцами со счетом 34:29.

На женском турнире токийской Олимпиады прошли встречи первого тура. Действующие олимпийские чемпионки россиянки на старте соревнований в группе В не смогли переиграть команду Бразилии, довольствовавшись лишь ничьей - 24:24. Шведки победили испанок - 31:24, а француженки были сильнее венгерской сборной - 30:29.

В группе А норвежские гандболистки разгромили соперниц из Республики Корея - 39:27, черногорки победи команду Анголы - 33:22, сборная Нидерландов выиграла у японок с результатом 32:21.

После финиша первого этапа борьбу за награды продолжат по четыре лучшие команды из каждой группы.-0-

 
 
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Сегодня в поединке второго тура предварительной группы В датчане взяли верх над египтянами - 32:27.
 
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